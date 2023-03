O que incomodou atriz de ‘The White Lotus’ em premiação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O momento era de comemoração: no palco, os atores da segunda temporada de The White Lotus recebiam o troféu de melhor elenco em série dramática da premiação do Sindicato de Artistas. Destoando dos sorrisos e abraços, porém, Aubrey Plaza, 38 anos (a advogada Harper, mulher de Ethan, um dos dois casais da trama), fechou a cara, enquanto murmurava invectivas. Os eternos amigos fofoqueiros revelaram as causas da irritação da atriz. Ela não gostou quando lhe disseram para ajeitar o vestido — e que vestido: um Michael Kors dourado que, de tão decotado e recortado, parecia estar de trás para a frente. E ficou mais possessa ainda ao ser empurrada para o fundão e quase levar uma cotovelada de uma colega de série. Assim que pôde, deu as costas e foi a primeira a ir embora.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831