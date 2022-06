O que há por trás dos comentários agressivos de Tiago Leifert

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que deixou a Globo, em setembro de 2021, Tiago Leifert, 42 anos, não é mais notícia por novos trabalhos ou projetos na televisão. Aproveitando o tempo vago, ele tem se envolvido em polêmicas casuais que agitam seu perfil nas redes sociais e fazem seu nome voltar a ser lembrado pelo público. Na semana passada, deu uma entrevista a um podcast. Ao ser perguntado quem escolheria entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-apresentador disse que assumiria uma posição neutra. “Lula fez um bom governo em 2002. Entendo a figura que ele é, e a importância que ele tem para algumas pessoas. Mas eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário para esquecer tudo o que aconteceu nos últimos anos”, declarou. O comentário foi usado por bolsonaristas à exaustão. Agora, o alvo foi o youtuber Felipe Neto. Na segunda-feira, 6, durante uma transmissão ao vivo na internet, ele o desmereceu de forma bastante descortês. Ao ser questionado sobre o youtuber, Leifert disse desconhecê-lo: “Quem? Nós estamos falando aqui de seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar, vamos manter o nível alto e voltar a falar do futebol. Não vamos perder tempo com galerinha de Twitter, ‘trolzinha’ de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei o que lá (…) Vamos honrar a presença de vocês (público que assistia à live) com conteúdo e não falando de gente inferior a nós”. Felipe respondeu em seguida, com a repercussão já consolidada: “Ser chamado de ‘gente inferior’ por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio”, escreveu, no mesmo dia.

Na linha “sou paz e amor”, Leifert foi às redes dizer que é “a favor do debate, sem ofensa e sem agressividade”! A verdade é que, desde que deixou a Globo, onde tinha espaço para ler textões ao vivo no reality show que apresentava, Leifert procura se manter na memória das pessoas. Fazendo comentários preconceituosos e cutucando de forma equivocada um país já tão polarizado, ele tem conseguido expor um lado seu que nem os anos de Big Brother revelaram.