O que há por trás do uso da barba do príncipe William

Nas últimas aparições, Príncipe William, 42 anos, vem exibindo uma barba que, como de praxe na Casa de Windsor, já fez ferver o caldeirão das polêmicas. Isso porque, quando Harry subiu ao altar, em 2018, o próprio herdeiro do trono da Inglaterra torceu o nariz para a barba do caçula, que, em seu ruidoso livro de memórias, Spare (O que Sobra), explicou: “Ela era considerada uma clara violação do protocolo, especialmente porque eu me casaria com uniforme do Exército”. A tradição tinha a ver com o fato de, em guerras, o corte dos pelos sobre o rosto pelo inimigo ser sinal de humilhação, daí alguns monarcas evitá-los. Mas, apesar das súplicas do irmão, o duque de Sussex trocou alianças sem mexer num fio no visual — aliás, muito em voga hoje. No vagaroso compasso que rege a realeza, parece que William, a exemplo de seus pares, também achou que era hora de dar uma modernizada.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2024, edição nº 2914