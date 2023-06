O que há por trás do novo visual da princesa Charlene de Mônaco

A princesa Charlene de Mônaco, 45 anos, atraiu os holofotes para o novo corte de cabelo durante a etapa da Fórmula 1 em que apareceu ao lado do marido, Albert II. Ela, que é dada a mexer nas madeixas, trocou o loiro platinado por comportadas e curtas mechas castanhas. No Natal de 2020, a ex-nadadora olímpica chocou os súditos do minúsculo país encravado na costa do Mediterrâneo ao radicalizar com um visual punk, que expunha as laterais raspadas. Depois, saiu de cena para internar-se “por exaustão” em uma clínica na Suíça, retornando à vida no principado meses mais tarde. Rodeada de polêmicas, especula-se que a princesa, que não esboçou sorriso ao posar atrás do pódio onde os pilotos celebravam, viva dopada — ingerindo uma mistura de analgésicos e indutores do sono — para conseguir lidar com a elevada pressão da realeza.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2023, edição nº 2844