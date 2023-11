O que há por trás do estilo de Travis Kelce, namorado de Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é difícil chamar a atenção para si tendo como namorada a popstar do momento, a cantora Taylor Swift, 33 anos. Mas Travis Kelce, 34, arrumou um jeitinho de não passar despercebido, também quando está sozinho. O atleta do Kansas City Chiefs possui uma notável coleção de camisas com variadas estampas, além de também variar no estilo das calças – as batas em cores cítricas são as suas preferidas. Uma delas, em tom laranja, da grife francesa Jacquemus, não sai por menos de 3.355 reais. Entre uma partida e outra, Travis e Taylor não se desgrudam – ele a acompanhou nos shows em Buenos Aires e, pena, só não veio à passagem da The Eras Tour pelo Brasil. Em conversa com seu irmão, o também jogador Jason Kelce, a um podcast, Travis falou da decepção da namorada por adiar um show na Argentina por causa das chuvas. “Ela se orgulha de atuar em condições climáticas tensas, mas quando não é seguro para a equipe e todos no estádio, faz o que tem que fazer”, disse, orgulhoso, o atleta que hoje, tem patrimônio líquido estimado em mais de 40 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais.