O que há por trás das críticas à nova iluminação da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A grande novidade deste ano nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro é o equipamento de luz que permite alterar a visualidade das apresentações de acordo com a escolha de cada escola. A avenida fica colorida ou às escuras, dependendo do que cada carnavalesco pensou para o seu desfile. A maioria das escolas opta pela escuridão total quando há efeitos especiais de luz nas fantasias, ou apenas na comissão de frente.

A novidade já dividia opiniões mesmo antes do carnaval. Alguns foliões foram contra, outros acreditaram que a modernidade veio para acrescentar. O que se vê de fato acontecendo ao longo das apresentações é que a iluminação prejudica o registro fotográfico e em vídeo do público, já que muitas vezes o efeito apenas direciona a visão para um ponto central dos desfiles. A única escola que não quis apresentar esse recurso foi a Imperatriz Leopoldinense, do carnavalesco Leandro Vieira.