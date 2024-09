O que há por trás da musicalidade de Evanescence no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda americana Evanescence é atração neste domingo, 15, no ‘dia do rock’ do Rock in Rio. No line-up, outros grupos de sucesso como Avenged Sevenfold, Journey, Paralamas, Incubus, Deep Purple, Barão Vermelho e Planet Hemp com Pitty. O new metal anos 2000 foi um dos pontos altos do Rock in Rio Lisboa, em junho desde ano. Eles também estiveram no Brasil em 2023, em uma turnê por arenas e estádios. Com o álbum Fallen (2003), o grupo vendeu cerca de 20 milhões de cópias em todo o mundo. E os maiores hits ainda são desse período, como Going Under, My Immortal e Bring me to Life. O Evanescence é liderado pela vocalista e pianista Amy Lee, que combina elementos de rock e metal.