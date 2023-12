O que há em comum nas ‘Mulheres do século passado’ reunidas em livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Idealizado pela professora e escritora Vilma Piedade, NÓS… Mulheres do Século Passado é uma coletânea de histórias escritas por 76 autoras de diferentes origens e trajetórias, cores, orientações sexuais, idades e profissões. São relatos individuais, que, em seu conjunto, compõem um olhar feminino sobre temas tão abrangentes e relevantes quanto atuais: amor, trabalho, fé, maternidade, envelhecimento, racismo e machismo, entre outros. No lançamento nesta segunda-feira, 4, no Rio de Janeiro, a autora conversou com a coluna sobre a ideia.

“Eu parto do título para criar qualquer coisa, mas aquilo começou a dizer assim: ‘Vilma, espera ai. Nós? Como eu vou falar por tantas mulheres?’ No livro são várias idades, profissões, orientações sexuais, religião. Eu sou uma mulher do século passado, somos nós mulheres do século passado, nós mulheres do século presente, e que referenciamos as mulheres que vieram antes”, declara Vilma.

Organizado pelas desembargadoras Cristina Gaulia e Andréa Pachá, também escritora, fazem parte do livro – a autora indígena Márcia Wayna Kambeba, a cantora Zélia Duncan, a jornalista Flávia Oliveira, a ensaista e imortal da ABL Heloísa Teixeira (ex-Buarque de Hollanda) e a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha.

“O que se pretendeu não foi fazer nenhum trabalho com rigor acadêmico, algum assunto que devesse ser tratado. O que a gente quis com esse projeto foi reunir vozes de mulheres de diferentes lugares, que possivelmente nunca se encontrariam. E isso revela, de alguma forma, quantos feminismos cabem em um projeto coletivo. A ideia surgiu no final do ano passado, pela Vilma. E muita gente que foi convidada não teve tempo de escrever, ou cumprir com o prazo. Conceição Evaristo, por exemplo, Elisa Ventura. O que se percebe, lendo as histórias, é que as mulheres tem uma pauta em comum gigante, a necessidade de afirmação da vida pelo afeto”, descreve Andréa.

