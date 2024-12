O que há em comum na maioria dos youtubers que mais cresceram em 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Youtube divulgou nesta terça-feira, 3, os dez criadores da plataforma que mais cresceram em 2024. O ranking, que é composto majoritariamente por brasileiros, segue perfil muito similar do conteúdo exposto: a maioria é voltada para o público infanto-juvenil ou para o esporte. O primeiro colocado foi o canal de Emilly Vick, que hoje conta com mais de 20 milhões de inscritos. Seus vídeos, feitos junto com grupo de amigos chamados de “Dos Rosas”, giram em torno de desafios e brincadeiras como passar a noite na academia, brincar de gato mia e passar 24 horas sem telefone.

Os integrantes do grupo de Emilly também estão no ranking. Em quinto lugar está sua irmã, Katlenof; e seu namorado, Leozin, está em oitavo. Outros youtubers que estão na lista como Enaldinho (3º), Natan Por aí (4º), Stoke Twins (6º), Estevão Filipe (7º) e Rafa e Luiz (10º), também fazem vídeos voltados ao público infanto-juvenil com pegadinhas e desafios. No ramo dos esportes, o que mais se destacou foi o CazéTv, de Casimiro Miguel, que angariou o segundo lugar.

Publicidade