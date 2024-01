O que há de polêmica na foto de rei Charles divulgada no Reino Unido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A imagem oficial do rei Charles III, quadro que será distribuído gratuitamente para ser exibido em órgãos públicos e escolas a partir de fevereiro, tem gerado discussões no Reino Unido. O registro, feito no Castelo de Windsor, que mostra o monarca sorrindo de maneira discreta, sem os trajes reais tradicionais, recebeu críticas do grupo antimonarquista Republic. Eles apontam o alto custo para os contribuintes, 8 milhões de libras (o equivalente a 49 milhões de reais), em um momento de crise de custo de vida no país. Segundo afirmou o Gabinete, a distribuição do quadro é uma forma de continuar a tradição.