O que há de errado no figurino cavado de Xuxa em última turnê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Xuxa Meneghel resolveu rebater, com bom humor, as críticas ao figurino escolhido para a estreia da turnê O Último Voo da Nave, realizada no último sábado, 25. Para o espetáculo, a apresentadora surgiu com um look em tons de prata e dourado, de recortes bem cavados, que deixou parte da virilha à mostra, despertando a reação dos críticos.

Sem fugir da polêmica, a Rainha dos Baixinhos respondeu aos comentários em tom de ironia. “Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas ‘críticas’, pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)… Da nave”, escreveu.

Entre as reações negativas, uma influenciadora classificou o figurino como um caso de “erotização desmedida, envelopada como empoderamento”. Apesar da repercussão, a estreia da turnê lotou o Nubank Parque, em São Paulo e reuniu milhares de fãs, reforçando a força da apresentadora em sua despedida dos grandes palcos.

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