O que há de errado no figurino cavado de Xuxa em última turnê
Apresentadora foi criticada por look usado em show
Xuxa Meneghel resolveu rebater, com bom humor, as críticas ao figurino escolhido para a estreia da turnê O Último Voo da Nave, realizada no último sábado, 25. Para o espetáculo, a apresentadora surgiu com um look em tons de prata e dourado, de recortes bem cavados, que deixou parte da virilha à mostra, despertando a reação dos críticos.
Sem fugir da polêmica, a Rainha dos Baixinhos respondeu aos comentários em tom de ironia. “Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. Nada é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas ‘críticas’, pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)… Da nave”, escreveu.
Entre as reações negativas, uma influenciadora classificou o figurino como um caso de “erotização desmedida, envelopada como empoderamento”. Apesar da repercussão, a estreia da turnê lotou o Nubank Parque, em São Paulo e reuniu milhares de fãs, reforçando a força da apresentadora em sua despedida dos grandes palcos.
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