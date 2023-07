O que filho de Gugu Liberato foi fazer na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Augusto, filho de Gugu Liberato, visitou o SBT na última semana, emissora que o pai construiu uma longa carreira, e compartilhou o momento nas redes sociais. Nos últimos dias, ele também esteve nos estúdios da Globo, em São Paulo, e ficou na plateia do Altas Horas. Serginho Groismann, no comando da atração, explicou o motivo da presença de João. “Durante essa semana, João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte”, afirmou ele.

O herdeiro de Gugu também falou sobre o momento nas redes sociais e explicou que está estudando para trabalhar na área. “Também quero deixar registrado minha visita à Globo. Foi um prazer presenciar os bastidores, assistir o programa Altas Horas na platéia, e acima de tudo, conhecer o Serginho Groisman, que é um comunicador incrível! Eu tenho um grande interesse não apenas na magia da televisão e comunicação, mas também na complexa produção e nos estúdios. Pretendo aos poucos me envolver mais com tudo isso porque é onde me sinto feliz e honrando o legado do meu pai”, escreveu.

