O que filho de Bob Marley acha de Kingsley Ben-Adir no papel de seu pai

Após encarnar um dos amigos de Ken em Barbie, filme que fez plateias mundo afora debater o feminismo no ano passado, o britânico Kingsley Ben-Adir, 37 anos, está prestes a embarcar em nova onda, agora como protagonista em Bob Marley: One Love, sobre a frenética trajetória do cantor jamaicano, morto aos 36, em 1981, de câncer. Aos fãs da mais potente voz do reggae ansiosos pela estreia mundial em 12 de fevereiro e temerosos da atuação de Kingsley, até então visto em papéis coadjuvantes, o filho do cantor, Ziggy Marley, direcionou mensagem tranquilizadora: “Quando vi o teste dele interpretando meu pai, de imediato prendeu minha atenção. Não tentou imitá-lo na forma de falar ou agir. Ele traz um lado humano, muito além do artista ou da lenda”, elogiou Ziggy.

Publicado em VEJA de 5 de janeiro de 2024, edição nº 2874