O que fez Olodum trocar Globo pelo SBT com Galvão Bueno na Copa

Desde 2002, a Torcida Brasileira de Olodum faz parte da programação dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A tradição começou na TV Globo, a convite de Galvão Bueno. Mas com a saída do narrador da emissora carioca para o SBT, o momento será transmitido na rede de televisão paulista. A coluna GENTE conversou com o presidente do Olodum, Jorginho Rodrigues, para entender como se deu essa relação.

“O projeto surgiu quando o Brasil ainda era tetra, em meio a encontros dos diretores na sede, no Largo do Pelourinho, para assistir aos jogos do time. Após a desclassificação na Copa de 1990, passaram a se reunir nas ruas para torcer para as equipes africanas. Com o sucesso do projeto, foram até os países-sedes animar os brasileiros e continuaram a promover eventos no espaço”.

Galvão viu como os músicos representavam a “energia” do Brasil e os convidou para fazer parte das torcidas que a TV Globo mostraria. “E lá fomos nós, de madrugada, nos prepararmos no Pelourinho. Com toda a animação e empolgação que a gente podia, mandando vibração positiva à fé e à força do samba-reggae, dos tambores para a Seleção e… Em 2002, deu muito certo”, conta Jorginho, sobre a comemoração do penta.

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A Globo não entrou em contato com o grupo para fazer a transmissão dessa vez. Aí falou mais alto a amizade construída com o narrador esportivo. “É muito pessoal. A gente segue junto por uma questão de valores, lealdade, compromisso com o que a gente fez lá atrás. É um evento natural, sem nenhum contrato comercial”, explica o presidente.

Entre os momentos históricos do Olodum com a Copa, Jorginho destaca a ida aos Estados Unidos, em 1994, e África do Sul, em 2010, entrando em contato com a cultura africana. Fora do esporte, a gravação com Paul Simon e Michael Jackson. “Nosso sucesso está refletido na nossa verdade, sermos autênticos e inquietos. Além de como sempre lutamos, através das nossas letras, contra racismo, discriminação e todas as formas de violência. Mas também falando de alegria, amor e poesia que é a vida”, conclui.

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