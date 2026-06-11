🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

O que fez Olodum trocar Globo pelo SBT com Galvão Bueno na Copa

Presidente do grupo, Jorginho Rodrigues, conversou com a coluna GENTE sobre a ida ao SBT

Por Tatiana Moura 11 jun 2026, 07h00
Jorginho Rodrigues, presidente do Olodum
Jorginho Rodrigues, presidente do Olodum (Agência Magali Moraes | Daniel Pita/Divulgação)
Continua após publicidade
O que fez Olodum trocar Globo pelo SBT com Galvão Bueno na Copa Priorize VEJA no Google

Desde 2002, a Torcida Brasileira de Olodum faz parte da programação dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A tradição começou na TV Globo, a convite de Galvão Bueno. Mas com a saída do narrador da emissora carioca para o SBT, o momento será transmitido na rede de televisão paulista. A coluna GENTE conversou com o presidente do Olodum, Jorginho Rodrigues, para entender como se deu essa relação.

“O projeto surgiu quando o Brasil ainda era tetra, em meio a encontros dos diretores na sede, no Largo do Pelourinho, para assistir aos jogos do time. Após a desclassificação na Copa de 1990, passaram a se reunir nas ruas para torcer para  as equipes africanas. Com o sucesso do projeto, foram até os países-sedes animar os brasileiros e continuaram a promover eventos no espaço”. 

Galvão viu como os músicos representavam a “energia” do Brasil e os convidou para fazer parte das torcidas que a TV Globo mostraria. “E lá fomos nós, de madrugada, nos prepararmos no Pelourinho. Com toda a animação e empolgação que a gente podia, mandando vibração positiva à fé e à força do samba-reggae, dos tambores para a Seleção e… Em 2002, deu muito certo”, conta Jorginho, sobre a comemoração do penta.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Siga
Continua após a publicidade

A Globo não entrou em contato com o grupo para fazer a transmissão dessa vez. Aí falou mais alto a amizade construída com o narrador esportivo. “É muito pessoal. A gente segue junto por uma questão de valores, lealdade, compromisso com o que a gente fez lá atrás. É um evento natural, sem nenhum contrato comercial”, explica o presidente. 

Entre os momentos históricos do Olodum com a Copa, Jorginho destaca a ida aos Estados Unidos, em 1994, e África do Sul, em 2010, entrando em contato com a cultura africana. Fora do esporte, a gravação com Paul Simon e Michael Jackson. “Nosso sucesso está refletido na nossa verdade, sermos autênticos e inquietos. Além de como sempre lutamos, através das nossas letras, contra racismo, discriminação e todas as formas de violência. Mas também falando de alegria, amor e poesia que é a vida”, conclui.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Galvão Bueno
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).