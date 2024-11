O que fez Neymar voltar para o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar, 32 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7, ao lado de Bianca Biancardi e da filha Mavie. O atacante, que vai ficar de quatro a seis semanas sem jogar após sofrer nova lesão, fará uma nova festa de um ano da filha. A família já havia celebrado na data do aniversário em um resort de luxo, na Arábia Saudita, no início de agosto, mas agora a comemoração será com familiares e amigos. No entanto, segundo Biancardi, houve outro motivo para a volta dos três.

“Na verdade, não viemos ao Brasil para a festa da Mavie. Nesta data, já estaríamos no Brasil, né, que o pai dela estaria jogando com a Seleção (…) O aniversário dela já passou e a gente tentou conciliar. No final, ele não vai jogar com a Seleção, mas teria esses dias, como todo o restante do time, e aí viemos pro Brasil, conforme já estava combinado, e vamos fazer a festinha dela para comemorar com os amigos, com a família, pessoas que não estavam perto da gente há um mês atrás. É isso, vou mostrar tudo pra vocês, vai ter uma cobertura completa”, explicou a influenciadora, no Instagram. A festa da herdeira do jogador acontecerá neste sábado, 9, em um condomínio de luxo, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.