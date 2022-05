O que fez Michelle Barros perder espaço na Globo; colegas reagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de Carlos Tramontina e Chico Pinheiro, mais uma baixa na equipe de jornalismo da TV Globo. Michelle Barros, 42 anos, comunicou na quinta-feira, 12, que estava de saída da emissora após doze anos. Desse tempo, há sete ela passou a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo, e esteve à frente das últimas transmissões do carnaval da cidade. Na deste ano, por exemplo, ficou no ar por quase 10 horas num dos dias de desfiles das escolas de samba do Anhembi.

“Nunca teve indisposição com a chefia de São Paulo, foram muito corretos comigo. Mas eu trabalho com meta e perspectiva, e cheguei num nível profissional que não tinha mais para onde caminhar internamente. Gosto da coisa mais leve, entretenimento, algo mais conversado. Quando vim pra São Paulo como repórter, minha meta era estar no estúdio, porque era o meu forte. Acho que agora encerrou o ciclo”, diz a VEJA.

Nos bastidores, contam que Michelle pediu mais espaço na programação, após o sacode na grade com a saída de Tramontina e Pinheiro. Como não foi atendida, resolveu pular fora. É que o jeito, digamos, mais desinibido de Michelle vinha causando preocupação na cúpula do jornalismo. Em certa ocasião, ela postou uma foto com os pés descalços sobre a bancada e, em outra, deitou no chão do estúdio.

“No começo (esse meu jeito) atrapalhou, agora no final estava mais fácil. Há alguns anos o jornalismo era mais sisudo, então tive que me podar por anos. Pensava: ‘Não posso ser quem eu sou’. O lugar que me sentia mais à vontade era justo na cobertura do carnaval, porque tem um pé na informalidade plena. A cobertura beira o entretenimento”, diz.

Este estilo nada sóbrio vinha incomodando a chefia, mas agradava a audiência. Há seguidores que brincam, inclusive, com a quantidade de procedimentos estéticos que ela fez, comparando-a a cantora Cher. Simpática, Michelle não se importa com os comentários. “Eu me sinto super honrada com a comparação. Acho sensacional! Pode fazer meme à vontade. Já me chamaram de Mortiça (da “Família Adams”), Maga Patológica, Melisandre (de “Game of Thrones”). Sou aberta à brincadeira. Não tem graça ser chata e frustrada. Quero mais que falem”, diz.

Entre seus planos atuais, Michelle vai se dedicar às redes sociais e quer concluir a graduação em direito. Vários colegas de emissora se manifestaram sobre sua saída.

Veruska Donato: “Amiga, a Globo é uma escola, mas ela nos empurra pra fora. Isso não é pra você! Você merece mais, muito mais. A Globo perde”

Marcelo Cosme: “Que seja um novo tempo de muita felicidade!”

Tiago Scheuer: “Seja muito, muito, muito feliz nessa nova fase! Sempre foi um prazer ‘dividir cena’ com você, generosa ao extremo, parceira de tantos risos gostosos no estúdio e fora dele. Obrigado, Mi! “Você não falou isso” Voa, o mundo é seu e eu quero continuar aplaudindo de perto!”

Pedro Figueiredo: “Muito boa sorte na sua trajetória. Por aqui sempre na torcida!”

Aline Midlej: “Vai, vai, vai!!!! Você é sensacional, mulher! E essa sua decisão só reforça isso. Inspiração pura! Seguirei perto, aplaudindo!”

Renato Cury: “Você é uma querida! Competentíssima vai brilhar em qualquer frente. Sempre me lembrarei da maneira como você me recebeu no primeiro dia no estúdio. Empatia, carinha, cuidado. Você é especial, Mi!”

