O que fez Lázaro Ramos aceitar ser o vilão de ‘A Nobreza do Amor’

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Lázaro Ramos, o eterno bom moço, enfrenta um novo desafio ao interpretar seu primeiro vilão na novela das 6, “A Nobreza do Amor”. Aos 47 anos, ele relutou em viver um primeiro-ministro golpista, mas aceitou o papel após conversar com Taís Araujo. O ator brinca que precisa saber se está sendo “odiado nas ruas”.

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Eterno bom moço em papéis no cinema e na TV, caminho que tem rendido simpatia do público e polpudas campanhas publicitárias, Lázaro Ramos, 47 anos, estranhou quando veio o convite da Globo para interpretar na trama das 6, A Nobreza do Amor, o primeiro-ministro de um reino fictício que trai o rei e dá um golpe de Estado para tomar o poder. “Fazer um vilão foi algo que nunca desejei, meus sonhos e planos como ator estavam em outro lugar”, admite ele, que mudou de ideia depois de um papo em casa com a mulher, Taís Araujo. Com o frenético ritmo das gravações, só não teve tempo ainda para saber o que as pessoas falam de suas maldades. “Preciso entender se estou sendo odiado nas ruas”, diz Lázaro, que prefere não manter a fama de mau.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002