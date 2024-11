O que fez Javier Milei ser ‘vira-casaca’: do Boca Juniors ao River Plate

Torcedor do Boca Juniors desde a infância, Javier Milei, 54 anos, anda de mal com seu agora antigo time. Sob holofotes, o histriônico presidente declarou que seu “coração” bate hoje pelo River Plate, justamente o grande rival do Boca. A batalha começou com um desentendimento entre Milei e o ex-jogador Juan Román Riquelme, hoje presidente do time, que ganhou uma disputa com o candidato de Mauricio Macri, o ex-ocupante da Casa Rosada, que era o preferido do atual dono da faixa. No caldo de ressentimentos, ainda entrou o técnico Fernando Gago, desafeto do descabelado mandatário. “Deixei de ser torcedor do Boca quando um certo personagem (Riquelme) voltou e quando surgiu um meio-campista cujo desempenho era inferior (Gago)”, explicou. A mágoa vem se aprofundando de um ano para cá. Ao chegar para votar no pleito do clube, do qual Riquelme acabou saindo vencedor, Milei ouviu de torcedores xeneizes: “Ladrão, ladrão!”. Nunca engoliu.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição nº 2918