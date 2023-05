O que fazem atrizes brasileiras em Cannes sem filmes para exibir

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Festival de Cinema de Cannes, no Sul da França, tem recebido celebridades de diferentes países desde terça-feira, 16. Neste fim de semana, algumas brasileiras zanzaram no tapete vermelho do festival, mesmo sem filmes para estrear.

A modelo Alessandra Ambrósio desfilou com um vestido de decote profundo e capuz. A peça com detalhes metalizados dos pés à cabeça é da grife Elie Saab, da coleção de Outono/Inverno 2005. Ela completou o look com um colar e brincos da joalheria de luxo Pomellato. A top brasileira já usou algumas produções diferentes na cidade francesa. No after party de Jeanne Du Barry, filme de Johnny Depp, estava com um modelo justo, com uma fenda e brilhos em azul e roxo. Enquanto no sábado, 20, apostou em um vestido longo com uma leve transparência.

Outra top que compareceu ao evento foi Adriana Lima. Para seu segundo dia no festival, usou look todo dourado. A modelo fez parte do casting de nomes brasileiros no quinto dia do evento, que incluiu Rafa Kalimann e Izabel Goulart. Elas prestigiaram a première de Killers of The Flower Moon, do diretor Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Na sua primeira aparição, na quarta-feira, 18, Adriana elegeu um look dramático preto com laço amarelo da estilista australiana Tamara Ralph Couture. Na segunda-feira, 22, Izabel Goulart apostou em um decote central, indo até o umbigo, com um vestido preto com mangas compridas e silhueta mais justinha. No sábado, a top model já estava abusando da tendência dos recortes em lugares estratégicos. Em um vestido vermelho com parte do bumbum à mostra, em um recorte asa-delta, do designer LaQuan Smith.

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann particiou pela segunda vez do evento cinematográfico. Ela cruzou a chegada à sessão de gala na companhia do namorado Antônio Bernardo Palhares. Rafa, convidada pela marca de café Nespresso, apostou em um vestido bicolor da grife Tony Ward; apresentado no desfile da coleção inverno 2022. Ele é composto por um top estruturado preto e laço imenso sobre uma saia ampla branca. Complementando a produção, joias da Boucheron. O par de brincos de ouro branco custa o equivalente a 540 mil reais. No domingo, 21, ela escolheu um look bordô cinturado com detalhes feitos em crochê em rosa e vermelho.

Outra personalidade que marcou presença foi Bruna Biancardi, influenciadora, que está grávida de Neymar, também convidada pela Nespresso. Ela estreou usando um vestido nude bordado assinado pela estilista brasileira Lethicia Bronstein, Bruna compôs o look com um conjunto dar cor esmeralda da joalheria suíça Chopard. Dandara Mariana foi outra convidada pela marca de café. No sábado, circulou com um vestido assinado pelo estilista Reinaldo Lourenço, joias Sauer, sandálias Rene Caovilla e styling de Heleno Manoel.

Marina Ruy Barbosa, habituè dos eventos internacionais, debutou um novo visual, com os cabelos mais curtos, no domingo, 21. Para a ocasião, elegeu um look all black transparente, deixando os seios à mostra. Ela passou pelo tapete vermelho da première de Firebrand, filme dirigido pelo cearense Karim Aïnouz. Marina usou um vestido preto Giorgio Armani Privé, da coleção primavera-verão 2023. A atriz escolheu uma combinação de joias com diamantes amarelos da joalheria Chopard.

Em suas postagens, repletas de hashtags que garantem o pagamento do jabá internacional, as famosas brasileiras só “esquecem” de comentar as tendências cinematográficas do evento – que vai muito além do glamour do red carpet. Como o festival segue até 27 de maio, até lá pode ser que algumas vejam e gostem de alguma produção. Após, é claro, garantirem os bons trocados com seus publiposts.

