O que faz Ronaldinho Gaúcho na COP29, no Azerbaijão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ronaldinho Gaúcho, lembrado como “rei do role aleatório”, está presente em mais um: a COP29, conferência anual organizada pela ONU para debater medidas sobre mudanças climáticas. O evento é realizado nesta semana, em Baku, Azerbaijão. O brasileiro foi acompanhado de Adnan Ahmadzada, empresário, fundador e presidente da ABDA (holding de investimentos do Azerbaijão) e ex-vice-presidente adjunto da Socar, Companhia Estatal de Petróleo da República do Azerbaijão. Ele participa do evento como convidado do governo do Azerbaijão.

Após se aposentar em 2016, Ronaldinho tornou-se um rosto conhecido em eventos internacionais. Recentemente, ele foi nomeado embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026, reforçando sua presença no cenário esportivo global. O pentacampeão ganhou a chave da cidade que receberá partidas da competição. Já entre 2020 e 2021, Ronaldinho marcou presença em partidas amistosas nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, sendo recebido por autoridades locais, antes de prestigiar a Copa do Catar em 2022.