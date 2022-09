O que faz o humorista Castrinho no palanque de Bolsonaro no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aliado próximo a Jair Bolsonaro (PL), o ator e humorista Castrinho, 78 anos, esteve no palanque montado na praia de Copacabana, no Rio, para as atividades do feriado de 7 de setembro. Tirou fotos com autoridades, cumprimentou todos e acenou para quem lhe avistasse e, por ventura, lhe reconhecesse. O comediante é amigo próximo do presidente, a ponto de frequentar sua casa e de ter feito visitas à época que esteve hospitalizado. Castrinho não está mais na televisão, agora se limita às redes sociais. Atuou em novelas e programas como Escolinha do Gugu, Escolinha do Professor Raimundo e Chico Anysio Show. O humorista chegou a ser banido do Instagram e do Whatsapp em 2020, após compartilhar fakenews. Um dia antes, ele postou um vídeo chamando para as manifestações desse feriado, dizendo: “Estaremos na rua defendendo nosso amor pela pátria”.