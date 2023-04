O que explica tanta demissão repentina na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ano de 2021 foi de prejuízo para o Grupo Globo, que só voltou a lucrar no ano passado, com faturamento de 1,25 bilhão de reais. Ainda assim, o número não foi festejado internamente. É que este resultado positivo só foi atingido porque a empresa vendeu para a Sony Music a gravadora Som Livre pelo valor de 1,295 bilhão de reais. Se não fosse isso, haveria um novo prejuízo milionário nas contas da emissora carioca. Como noticiado nesta semana pela coluna, os números ajudam a entender por que as demissões passaram a fazer parte da rotina dos funcionários, independentemente de suas premiações, produtividades e afins.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro informa que “as demissões ocorreram, traiçoeira e covardemente”. “No último dia 31 de março, o responsável pelos Recursos Humanos do grupo, Edmundo Lopes, reuniu-se com a Direção do SJPMRJ, quando informou que a empresa, embora sólida financeiramente, passa por um processo de ajuste. Ajuste este que aponta indisfarçavelmente ao ageísmo”.