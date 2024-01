O que explica o recente mau humor de Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No tapete vermelho, ela arrasou em um Gucci verde-metálico — um dos visuais mais elogiados da festa do Globo de Ouro 2024. Mas na hora do monólogo de abertura do apresentador Jo Koy (de resto, um dos momentos mais depreciados da premiação), Taylor Swift, 34 anos, rainha pop inconteste, não disfarçou e fechou a cara quando ele disse que a maior diferença entre o espetáculo em Los Angeles e a NFL, a liga de futebol americano, é que “o Globo de Ouro tem menos câmeras focadas em Taylor Swift” — referência à presença constante dela nas partidas do namorado jogador Travis Kelce. Não demorou muito e Taylor se mandou do local, dispensando a festa dos premiados. Entre os quais, aliás, não estava. Seu filme-concerto, Taylor Swift: The Eras Tour, indicado para um novo troféu focado em bilheteria, perdeu para Barbie.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875