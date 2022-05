O que explica a debandada de figurões da TV Globo em ano de eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Globo vem perdendo, desde o ano passado, grandes nomes de seu jornalismo. Alguns apresentadores com mais de trinta anos de casa, outros repórteres consagrados e premiados. Em 2021, por exemplo, saíram de seu quadro de funcionários nomes como Renato Machado, após 39 anos de emissora; Isabela Assunção, com 41 anos de casa; Ari Peixoto, com 24 anos de jornalismo. Nesse ano, foi a vez de Chico Pinheiro, Carlos Tramontina, entre outros. Mas o que há por trás dessas saídas repentinas? Inicialmente, se fala em corte de gastos. Já que são salários altíssimos para os padrões atuais – todos com seis dígitos! Mas a maioria deixa escapar a insatisfação com a falta de “novos desafios” numa carreira estabilizada em décadas de emissora. Ninguém ali tem menos de dez anos de carreira na Globo. Quando alguém se pronuncia com a direção de que quer mais espaço, o risco de entrar na temerosa lista de cortes é grande.

Os motivos expostos são os mais variados. Tramontina disse que pretendia viajar com a família e ter mais tempo livre. Marcos Uchoa, após 34 anos, enveredou para a política, já que pretende se candidatar deputado federal pelo PSB. Veruska Donato, cansada da falta de desafios profissionais, pediu demissão após 21 anos de casa. Foi ser repórter da afiliada da Record em Mato Grosso do Sul. Tino Marcos, após 35 anos, alegara que se cansou das mudanças repentinas e grandes deslocamentos que precisava fazer na área do esporte. Michelle Barros pediu demissão após 12 anos na emissora. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a jornalista disse que iria para desafios na área digital. O primeiro dos figurões a puxar o bonde foi Evaristo Costa, ainda em 2017. Após um período sabático na Europa, foi contratado pela CNN, o que durou até 2021.

Para conter a onda de insatisfação nos corredores do jornalismo, a emissora resolveu valorizar alguns outros nomes, sempre cobiçados pelo mercado. Entre as promoções ocorridas com a dança das cadeiras, duas se destacam: Andréia Sadi e Maria Beltrão. Andréia foi para o Estúdio I, da Globonews, no lugar de Beltrão, que vai para o problemático É de Casa. Um risco e tanto… Sabrina Simonato foi remanejada para o Antena Paulista, que era comandado pelo Carlos Tramontina. Outro que surfou no vácuo deixado por Tramontina, após 43 anos de emissora, Fabio Turci se tornou o substituto oficial da Renata Lo Prete no Jornal da Globo. Com a saída de Tramontina, o SP2 foi para José Roberto Burnier. O que se diz é que mais cortes devem vir nos próximos meses.