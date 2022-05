O que estão dizendo na Europa sobre o “franjão” de Michelle Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda em janeiro, Michelle Bolsonaro resolveu começar o ano repaginando o visual. Mudou radicalmente, passando a adotar um estilo mais prático para o dia a dia. Agora, com as mais recentes aparições na TV, a primeira-dama tem despertado as atenções – por aqui e lá fora. Queridinho entre as famosas, o hair stylist Neandro Ferreira, que atualmente mora em Londres, conta o que anda ouvindo sobre o “franjão” que Michelle adotou:

“É um corte bonito, elegante, deu uma personalidade forte a ela. Uma mulher que tem que falar em público, achei que ficou contemporâneo, sem ficar ‘moderninho’. Todo mundo comenta… Não é um corte old fashion, ficou muito bom nela e ajudou a compor a personalidade de uma primeira-dama clássica, sem ser sensual. Percebo que o corte nas laterais e na nuca, comprido no topo como um franjão, está sendo bastante procurado inclusive aqui em Londres. O nome desse corte é ‘Tomboy’, dá um ar andrógeno à mulher. Está sendo elogiada, no meio de um monte de coisa retrógrada que chega aqui sobre o governo”.

Entre as clientes famosas de Neandro, estão nomes como Maria Fernanda Cândido, Leticia Colin, Alessandra Negrini, Fiorella Mattheis, Fernanda Paes Leme e Bruna Linzmeyer.