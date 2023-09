O que esperar do Maroon 5, a banda ‘tapa buracos’ de festivais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O The Town 2023, que estreou no último final de semana, segue nos dias 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais destes três dias estão Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, pela segunda vez, além de artistas brasileiros como Ludmilla e Pitty.

Nesta quinta-feira, dia 7, feriado de Independência do Brasil, a atração principal é a banda Maroon 5. O grupo fez o último show no Brasil em 2022, no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 9 irá se apresentar em Belo Horizonte, com abertura de Jota Quest. Os integrantes da banda chegaram em São Paulo na quarta-feira, 6, e falaram com alguns fãs no hotel.

Em 2017, dia de abertura do Rock in Rio, o grupo de Adam Levine substituiu a cantora Lady Gaga. Eles também cantaram em outra noite naquele mesmo ano. Depois ficaram com a fama de “tapa buraco” do festival. Por falar nisso, também neste dia 7, a cantora britânica Joss Stone vai substituir Liam Payne, que cancelou o show por problemas de saúde.