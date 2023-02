O que esperar da apuração do carnaval do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mangueira no domingo, 19, e Imperatriz e Viradouro, na segunda-feira, 20, fizeram os desfiles mais corretos em busca do título do carnaval 2023. Correm por fora a Beija-Flor e a Grande Rio, que apresentaram desfiles emocionantes, mas com alguns erros que prejudicam o favoritismo. Na zona de baixo da tabela, Império Serrano e Mocidade Independente devem disputar nota a nota a ingrata última posição, o que levará uma escola ao rebaixamento do próximo carnaval. A apuração dos desfiles do Rio começa a partir das 16h.

