O que Eriberto Leão ouviu de Tony Ramos e que usa em ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Mania de Você, Eriberto Leão, 52 anos, está na “pele” de um homem inescrupuloso. Robson é um marido abusador, ambicioso e cruel. No dia a dia aparenta ser educado e gentil com os clientes do restaurante Violeta, no qual é gerente, mas assedia e maltrata os subordinados nos bastidores. Mesmo que lidar com a vilania não seja algo novo para Eriberto, que viveu o tio abusador de Petra (Debora Ozório) em Terra e Paixão, de 2023, ele relata o processo de preparação intensa ao qual se submeteu agora.

“Ouvi do Tony Ramos repetidamente: ‘eu lá sou ator para levar personagem para casa?’, e tento muito fazer isso. Mas não sou 100% capaz. Sou muito workaholic também. Chego em casa e estudo, vejo um filme e gosto de chegar no set já como o personagem. Dependendo do personagem não dá, porque vai ser desagradável, como é o Robson. Mas procuro chegar vestido dele. No caminho para os estúdios escuto alguma música que vai me levar, já vou entrando nele. Um dia chego no lugar do Tony”.

Eriberto também falou sobre a trajetória de vilões nas novelas e características do novo personagem. “A gente tem que tomar cuidado com aquilo que deseja, porque pode ser que venha. Sempre foi meu desejo, como ator, entrar nessa trajetória de vilões. Robson é um personagem desafiador, uma pessoa tóxica. E ele não se importa. Vai trazer um espelho de muitas pessoas, que não são aquilo que aparentam”.