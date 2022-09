O que dizem as pessoas que trazem bandeira do Brasil ao RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como forma de protesto para externar a insatisfação com o governo, várias pessoas escolheram usar o símbolo que tem sido utilizado pela campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, a bandeira do Brasil. Durante o show do Xamã no Palco Sunset, na Cidade do Rock, jovens acreditam que o objeto é uma forma de se manifestar contra o presidente e ressignificar o uso da bandeira do país.

“Todo mundo aqui é Lula, porque a gente é pobre. O outro só tem uma preocupação, que é a reeleição dele. Só liga para a burguesia”, diz Lívia Gesa, estudante desempregada de 19 anos, moradora do Engenho Novo.

Outras frequentadores do Rock in Rio também escolheram vestir a camisa do Brasil neste sábado. Veja: