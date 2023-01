O que dizem as obras repletas de balões de Flávia Junqueira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A artista plástica Flávia Junqueira foi convidada para conceber um projeto de ocupação do boulevard das vilas residenciais do Frad.E, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A exposição celebra a alegria e os votos de renovação que acompanham o período de ano-novo. Dezenas de balões ocupam o terceiro andar de uma unidade do empreendimento transformada em galeria permanente, enquanto as fotografias ocupam a parte do térreo.

“Balões remetem à felicidade da infância, ao mesmo tempo trazem ideia de uma temporalidade passageira. Estão ali e não sabemos por quanto tempo. É uma conexão entre tempo e memórias, mas sem competir com o espaço externo, nessa vista deslumbrante. Os balões se mexem de acordo com o vento, a obra de certo modo se influencia pelo lugar em que está”, explica Flávia, tendo o mar de Angra dos Reis como vista ao redor.

Com uma obra desenvolvida nos campos da fotografia encenada e instalação, Flávia é reconhecida internacionalmente pela atmosfera onírica empregada em ambientes diversos – ela levou seus balões coloridos a paisagens como a do Corcovado, no Rio, Floresta Amazônica e até a imponente Ópera de Barcelona, na Espanha. “Queria fazer no salão dos espelhos do Palácio de Versalhes, em Paris. Mas não obtivemos autorização, há muita burocracia. Continuo tentando”, conta a artista.

As vilas residenciais do Frad.E contam com serviço de hotelaria do Fasano Angra num complexo com marina, campo de golfe, centro de compras e restaurantes. “Elementos [das obras artísticas] que remetem a ambientes festivos da infância, como os inconfundíveis balões coloridos, corrobora nossa aposta na arquitetura e na natureza”, afirma Fernanda Moreira, diretora de Marketing do Frade Vilas. A exposição está aberta ao público até o dia 30 de janeiro, das 9 às 17h.