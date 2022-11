O que diz Eric Faria sobre empurrão dado em torcedor ao vivo no Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O repórter da TV Globo Eric Faria entrava ao ar, na manhã da sexta-feira, 18, para comentar sobre a proibição de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios que serão palco da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundos antes de a apresentadora Ana Luiza Guimarães passar a chamada ao repórter, ele foi surpreendido por um torcedor, que o importunou. Sem saber que já estava ao vivo, o jornalista deu um “chega pra lá” no catarense, fazendo cara de bravo.

Quando começou a falar à câmera, ele tentou se desfazer da cena. “Estou em um lugar muito cheio. O rapaz estava distraído e me deu um esbarrão”, disse, antes de prosseguir ao assunto sobre as bebidas alcoólicas. Depois Eric explicou o susto que levou. ” Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais”.

Gente o Éric faria metendo um empurrão ao vivo KKKKKKK 9:25 da manhã pic.twitter.com/9eqEcXkATd — Jessicat (@Wh0isjess) November 18, 2022

Eric Faria caiu numa maior saia justa ao vivo kkk, não condeno o empurrão em que ele deu no cara faria o mesmo, só não colou a desculpinha ele justificando o empurro que deu no cidadão. pic.twitter.com/tAV06ExVWv — Zé Carioca (@flacontato) November 18, 2022