O que disse ligação de emergência minutos antes de Liam Payne morrer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O áudio de uma ligação do proprietário e administrador do hotel em que Liam Payne estava hospedado fez ao serviços de emergência, foi divulgado nesta quinta-feira, 17. Na chamada, o dono, Esteban Grazzie, pediu ajuda para controlar um hóspede que estava sob efeitos de drogas. “Temos um hóspede que está sob efeito de drogas e está destruindo todo o quarto. E precisamos que nos enviem alguém urgentemente, porque, bem, eu não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem uma varanda e, bem, estamos um pouco com medo de que ele faça algo que coloque sua vida em risco””, disse

O ex-integrante do One Direction morreu nesta quarta-feira, 16, após cair da varanda do terceiro andar hotel na Argentina. Essa foi a primeira ligação de emergência que antecedeu a morte do cantor. O proprietário não conseguiu completar a chamada porque precisou controlar a situação.