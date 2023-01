O que Dilma mais ouviu na posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto o presidente Lula (PT) era empossado em Brasília, neste domingo, 1º, Dilma Rousseff era tietada a todo instante pelos convidados e políticos presentes à cerimônia de posse. Uma fonte da coluna contou que a ex-presidente, que sofreu impeachment em 2016, foi por várias vezes parada para tirar fotos com apoiadores. Os pedidos foram incessantes – até no momento em que ela precisou ir ao banheiro. Não é exagero afirmar que foi uma das mais assediadas ao longo da solenidade do novo governo. Dilma não se negou a atender às centenas de selfies, ainda que seja econômica nos sorrisos. Ao chegar à rampa do Palácio do Planalto, Lula ainda ouviu da multidão que o aguardava gritos de “Deixa a Dilma passar a faixa”.