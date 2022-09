O que Cláudio Castro diz sobre ‘fora Bolsonaro’ no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nada de rock. O governador do Rio prefere sertanejo, pagode e samba. Ainda assim, ele esteve presente pela segunda vez no Rock in Rio. Em conversa com a VEJA, Cláudio Castro diz que é um direito das pessoas se manifestarem politicamente. “Cada um se manifesta da forma que achar melhor. Eu respeito a democracia”, declarou ele, sobre os gritos de “fora Bolsonaro”, que tem sido recorrentes nas apresentações do festival, que pela primeira vez em sua história acontece a menos de um mês das eleições.