O que Carolina Dieckmann fala sobre seu candidato à presidência

De volta ao Brasil desde junho, a atriz Carolina Dieckmann esteve na noite deste sábado, 10, na área VIP do Rock in Rio. Dividindo espaço com Janja, mulher do ex-presidente Lula, Carolina comentou sobre o momento político que o país atravessa e as manifestações que vem ocorrendo no festival, tanto por parte do público como dos artistas. “Sou super a favor de que as pessoas têm o direito de manifestar seus ideais, essa polarização é muito ruim para todo mundo”, disse ela.

Carolina comentou ainda que é aberta a ouvir todas opiniões. “Ouço também os meus amigos que são muito radicais. Democracia é isso”, afirma. A atriz não mencionou o nome de seu candidato à presidência, mas deu pistas. “Não é difícil saber o meu posicionamento pelas pautas que defendo: Amazônia, meio ambiente, saúde. Aliás, não concordo com como o país tratou a pandemia”, conclui.