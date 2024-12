O que Bruna Marquezine ensinou a famoso pâtissier francês

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O povo faz fila em cidades europeias para consumir as apoteó­ticas delícias açucaradas de Cedric Grolet, 39 anos, o pâtissier francês que faz acrobacias com suas massas e cremes, produzindo imagens sob medida para vídeos com até 60 milhões de visualizações nas redes. Na condição de celebridade, ele foi chamado para fazer campanha para uma marca de roupas ao lado de Bruna Marquezine, 29 anos. Juntos, prepararam um panetone de chocolate. “Tive o privilégio de trazer minha visão para uma receita icônica do Natal brasileiro”, propagandeia Cedric, que nem se importou com a inépcia ao fogão da atriz, atualmente focada na guerra por papéis em Hollywood.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921