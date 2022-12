O que Bruna disse a Neymar na derrota da Copa em 2018 e vale ainda hoje

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os fãs de Bruna Marquezine e Neymar recuperaram um antigo texto da atriz para o jogador quando ainda eram um casal. Bruna escreveu ao então namorado, na época que ele perdeu a Copa do Mundo de 2018, dando-lhe total apoio. O mais curioso é que o recado dado por ela, além de todo o teor evangelizador, ainda tem algum sentido na mais recente derrota, a da Copa no Catar – expõe um pedido para que ele não desanime. Tem coro com os tempos atuais porque Neymar andou falando em desistir da Seleção, tal como em 2018. Diz o texto:

“Lembre da minha ordem: ‘Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!’ Josué 1:9 NTLH. Foi esse o versículo que dividi com você no dia em que a Copa começou para o Brasil. Fazia muito sentido diante da jornada que estava por vir, mas faz ainda mais sentido hoje, num momento em que as coisas não aconteceram como nós queríamos. Seja ainda mais forte e siga de cabeça erguida. Tenha ainda mais coragem para enfrentar o que está por vir. E principalmente, não desanime e nem tenha medo porque você ainda será muito honrado e abençoado para a honra e glória de Deus! Só Ele conhece a tua luta diária e a tua dor e só Ele poderá confortar verdadeiramente o teu coração. Mas ainda assim, conte comigo, com os seus amigos e familiares. Eu tenho muito orgulho de você!”.