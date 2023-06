O que Bruna Biancardi ganhou após confissão de traição de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio ao post publicado nesta quarta-feira, 21, admitindo ter traído sua namorada Bruna Biancardi, o atacante Neymar perdeu cerca 80 mil seguidores até a tarde desta quinta-feira, 22. Ele caiu de 210,21 milhões para 210,14 milhões de fãs no Instagram. A revelação do jogador do PSG aconteceu após a influenciadora Fernanda Campos ter alegado que saiu com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, divulgando prints de uma eventual conversa com o atacante. Ao mesmo tempo, a postagem do jogador admitindo a traição alcançou quase 11 milhões de curtidas, um dos recordes entre suas publicações no Instagram.

Nesta semana, no período em que os primeiros boatos da traição começaram a sair até o pedido de desculpas de Neymar, Bianca viu o número de seguidores no Instagram saltar de 5,1 milhões para 5,6 mi, somando meio milhão de novos adeptos. “A cada passo dado, a cada fã conquistado, dobra-se a responsabilidade de ser um exemplo. É assim e sempre será. Os atletas são seres humanos e vão errar, mas precisam entender a responsabilidade que carregam. Suas redes sociais são um canhão e podem ser usadas de várias formas, inclusive (e é muito necessário) colaborando na construção e apoio de um mundo melhor”, aponta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, empresa que faz a captação de contratos entre atletas, clubes e marcas.

“Desde pequenos nas categorias de base, os atletas recebem uma enxurrada de responsabilidades, perdem parte de sua infância e busca de um sonho. Pouquíssimos vão chegar, somente atingem o ápice aqueles que possuem humildade, educação, ética, força de vontade e um verdadeiro time que o acompanhará em toda a sua trajetória, formado por seus agentes e familiares; junto com a técnica dentro de campo todos precisam enxergar as responsabilidades extracampo, que a cada dia mais serão necessárias para se tornarem um atleta de alto rendimento”, complementa o executivo.