O que Bolsonaro quer falar na entrevista ao Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) deu uma entrevista a um programa de youtube apresentado por Rica Perrone. Ao longo da conversa que foi ao ar neste domingo, 14, o presidente comentou as expectativas do encontro que terá com William Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional, marcado para a próxima segunda-feira, 22. Ele declarou:

“Muitas vezes o cara quer lacrar, quer crescer… Como eu vou voltar por exemplo na Globo, acho que na outra, sem ser essa, na outra segunda-feira, né? Eu não sei o que vai acontecer. Achava que não iria, mas eu vou. Não sei como vai ser o programa, estou me preparando, até porque eles passaram quatro anos batendo em mim. Agora tem que mostrar o que eu quero mostrar, o que nós estamos fazendo. Não é ficar naquelas particularidades. Se quiser particularidade, acabando o programa, igual eu estou contigo aqui, a Globo News [pode] fazer um programa de quatro, cinco horas. Vamos fazer?! Pergunta tudo! Quer perguntar sobre política? Agora, esses mais ou menos vinte minutos [é para falar sobre] o que eu enfrentei durante a pandemia, durante esses três anos e meio…”.