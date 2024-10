O que Belo pretende entregar como jurado no ‘The Masked Singer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na comemoração dos 60 anos de TV Globo, a nova temporada do reality The Masked Singer terá apresentação de Eliana, que retorna às tardes de domingo, porém na emissora carioca, com um time de jurados composto por: Tony Ramos, Tatá Werneck, Sabrina Sato e o cantor Belo. Para a coluna GENTE, o pagodeiro falou da expectativa em relação ao novo projeto. “É incrível poder fazer um programa dessa magnitude, o primeiro da Eliana apresentando na Globo. Estou ao lado de atores maravilhosos, do Tony, tem que respeitar. Feliz em fazer parte e tenho certeza que vou me divertir . Sou fã do programa. Quero levar muito entretenimento para as pessoas”.

A atração vai estrear a nova temporada em janeiro, e todas as fantasias remeterão às novelas, revisitando personagens icônicos que marcaram inúmeras gerações. O reality terá ainda apresentações embaladas por trilhas de novelas que foram destaques no canal ao longo destas seis décadas. Além do The Masked Singer, Belo irá lançar um documentário sobre sua vida no Globoplay, previsto para 27 de novembro – fora participação nas séries Arcanjo Renegado e Veronika; e na comédia Caindo na Real, estrelada por Evelyn Castro, com estreia nos cinemas em 24 de outubro.

“Estou fazendo comédia, drama, meu documentário, mas é um universo que conversa muito. A música, a arte, está tudo perto da interpretação, cantar a música, interpretar… Atuar é um universo. Lógico que sempre me dedico em me tornar um artista cada vez mais completo. Depois do Dança dos Famosos, ali foi o pontapé inicial. Comecei a descobrir coisas que tinha até timidez e comecei a estudar teatro e cinema”.