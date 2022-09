O que as pessoas fazem quando veem bandeira do Lula no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma bandeira do Lula tem feito sucesso na Cidade do Rock. O casal Carla Carffalho e Antônio Dias param a cada passo para fazerem selfies com as pessoas, que pedem para registrar a bandeira do candidato petista no meio da multidão. “Viemos para ver o show de Coldplay. Estamos doidos para que isso tudo termine. Esse governo tem que acabar. Essa bandeira representa a esperança, por isso que as pessoas querem tirar fotos”, disse Carla.

O casal não é o único a se manifestar politicamente no Rock in Rio. O engenheiro Maciel Silveira, que veio de Fortaleza para o festival escolheu usar uma camisa do Brasil escrito “Lula” atrás, e o número 13 do candidato. Silveira volta amanhã, e também promete outro look político para ocasião. “O Brasil é nosso. A camisa do Brasil é nossa e não de um presidente. Precisamos de um presidente que saiba representar o país fora, em outras nações, como o futebol, que faz isso muito bem”, afirmou o engenheiro.

