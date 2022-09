O que Arnaldo Cézar Coelho diz sobre saída de Galvão Bueno da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Arnaldo Cézar Coelho deixou a Globo em dezembro de 2018, depois de trabalhar como comentarista na Copa do Mundo do mesmo ano. Cobrindo Copas desde 1974, ele não irá para o Catar esse ano, embora tenha recebido um convite de uma televisão do país. Quando perguntado sobre a aposentadoria de Galvão Bueno, só teceu elogios ao colega.

“O Galvão está saindo por cima, pela porta que entrou. Ele é um sucesso, é unanimidade, todo mundo gosta. A voz dele vai ser lembrado a vida toda, e não vai parar de trabalhar no esporte porque ele já tem outros projetos”, afirmou.

E continuou a falar sobre a Copa do Catar: “Acho que a favorita do ano é a Argentina. E sobre o VAR, às vezes tira o prazer do gol. Com certeza vão ter muitas jogdas polêmicas, e o VAR é um grande personagem”.

Numa parceria entre Rock in Rio e CBF, foi convidado para comentar as finais do E-Brasileirão. A narração vai acontecer às 17h30, no espaço Game Play Arena, e tem quatro times na final: Vasco, CSA de Alagoas, CSB de Alagoas, e Athlético Paranaense. Cada equipe tem qatro players. Já é a terceira edição do Game Play Arena – sucesso entre os jovens –, que traz o universo dos Games para dentro do Rock in Rio.