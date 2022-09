O que Alanis Guillen, a Juma de ‘Pantanal’, ouve de apoiadores de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um bom termômetro do sucesso de Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, é a receptividade que a atriz teve ao chegar na manhã deste domingo, 25, à quadra da Portela, na zona norte do Rio. Uma multidão aguarda Lula (PT) para o evento. Ao verem a atriz no local, muitos apoiadores pararam-na para pedir fotos, dar beijos, elogiar a novela – que vai entrando na reta final – e, claro, saber dos mistérios e desfechos de sua personagem. Simpática, Alanis atendeu a todos, no maior empurra-empurra. Vale lembrar que Pantanal é a novela preferida do ex-presidente, que sempre a menciona em seus discursos. O ator Humberto Carrão também está entre os presentes.