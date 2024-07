O que aconteceu com funcionária da limpeza que ‘invadiu’ GloboNews ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um fato inusitado foi ao ar nesta segunda-feira, 9, durante a exibição do programa Em Pauta, ao vivo, na GloboNews. Uma funcionária da limpeza surgiu acidentalmente perante a câmera do estúdio enquanto o apresentador Marcelo Cosme conversava com o jornalista Gerson Camarotti, um dos correspondentes no telão do cenário.

Assim que Marcelo percebe a presença da funcionária, a câmera cortou para Camarotti, que pediu uns segundos para que a funcionária deixasse o estúdio. “É uma moça que entrou para me ajudar, mas não tem problema. A gente já pediu para ela chegar um pouquinho para o lado ali, porque a gente está no ar”, explicou o apresentador. A coluna GENTE apurou que a funcionária não foi desligada, como chegou a ser ventilado nas redes sociais. Apenas foi solicitado que tomasse mais cuidado no momento do “ao vivo”. Recado dado inclusive aos assistentes que permanecem no estúdio, auxiliando a produção.