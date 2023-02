O que aconteceria a Bolsonaro se for preso, segundo Flavio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Flavio Bolsonaro classificou como “burrice” a possibilidade de prisão do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na visão do senador, o fato aumentaria sua força política no Brasil, transformando-o em “mártir” da direita. “Acho que seria uma burrice. Se vão para uma agressão ao estado democrático de direito tendo como vítima o Jair Bolsonaro, vão criar um grande mártir, vitimizar uma pessoa boa, que passou quatro anos sem denúncias de corrupção. (…) O brasileiro se identifica com quem está sendo vítima de alguma injustiça. Não acredito que isso vá acontecer, nem a prisão, nem a inelegibilidade”, disse ele ao site Poder 360.