O que a Globo fala sobre a desistência de aposentadoria de Galvão Bueno

Depois de declarações, elogios em coletiva e despedidas, surgiram rumores de que a TV Globo e Galvão Bueno, 71 anos, teriam voltado atrás para manterem a relação profissional, segundo informações do site UOL. Antes, o narrador declarara que deixaria a emissora ao final da Copa do Catar. Procurada pela coluna, a Globo enviou o seguinte comunicado:

“Desde que foi comunicado que este seria o último ano de Galvão Bueno nas narrações esportivas, em março, era público o interesse da Globo em manter ativa, de maneira pontual, essa parceria de mais de 40 anos. Em entrevistas recentes, inclusive, Galvão vem reforçando essa intenção. As conversas estão em andamento, mas não há ainda contrato assinado. O foco agora é na cobertura da Copa do Mundo, que promete muitas emoções, no Bem Amigos especial do dia 14 de novembro, que terá exibição no Sportv e na TV Globo, e no documentário original do Globoplay com curiosidades inéditas sobre a vida e a carreira do narrador”.