O que a área vip do The Town tem que todo mundo quer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A área vip do The Town abriga três andares, ações de marketing exclusivas dos patrocinadores, buffet caprichado, com variedades ao longo da noite, bebida à vontade e o principal: conforto. A imensa tenda branca, armada na lateral do palco principal, traz comodidade aos seus frequentadores para assistir aos shows, com visão única, em um imenso varandão e mesas dispostas na parte interna para que se sentem e façam as refeições. O mobiliário e a decoração do espaço são um charme à parte. Se do lado de fora, as pessoas se acotovelam em filas para conseguir garantir sanduíches e bebidas a preços nada convidativos, além de ter que esticar cangas no gramado entre uma apresentação e outra, os vips têm a sua disposição todo o conforto possível para assistirem aos shows. Como se não bastasse, o ar condicionado mantém a temperatura amena, mesmo com a temperatura elevada nos palcos. Um luxo só!

Siga