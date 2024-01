O quase ‘tropeço’ de Leonardo Dicaprio na ex-namorada Camila Morrone

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Concorrendo a Melhor Ator em Filme de Drama por Assassinos da Lua das Flores, Leonardo Dicaprio, 49 anos, passou por um smoking justo ao cruzar o tapete vermelho do Globo de Ouro: por pouco não esbarrou na ex-namorada Camila Morrone, 26, atriz da série indicada Daisy Jones & The Six e que minutos antes posara para os mesmos flashes. DiCaprio terminou com Camila em agosto de 2022 — segundo os maldosos de plantão, porque ela passou da idade que ele aprecia. No fim das contas, ambos saíram da premiação de mãos abanando, enquanto a companheira de elenco do ator, Lily Gladstone, levava a estatueta de Melhor Atriz — a primeira artista de origem indígena a marcar esse tento.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875