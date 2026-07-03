O quadro de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após nova cirurgia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Oliveira, 70, conhecido pelo personagem Beiçola de A Grande Família, segue internado no CTI do Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio, após passar por uma cirurgia para retirar um abscesso no períneo nessa quinta-feira, 2. O ator segue evoluindo como o esperado pela equipe médica.

Morador do Retiro dos Artistas, ele foi internado na terça-feira, 30, no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, para tratar uma infecção. Na quarta-feira, 1º, precisou ser transferido para o Hospital São Lucas Copacabana, no qual foi submetido à cirurgia. Em maio deste ano, o artista foi internado para fazer uma cirurgia de correção de hérnia.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade