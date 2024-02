‘O puro suco do meu amor’, segundo Marcelo Adnet após suposta traição

Casado desde 2017 com a atriz Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet, 42 anos, insistia em falar do samba que compôs para a Mocidade Independente, mas o assunto inescapável em torno dele era outro — um enredo, aliás, que deixou na atmosfera da Sapucaí uma justificada sensação de déjà vu. Flagrado aos beijos com uma mulher que conheceu num camarote, ele quis esclarecer: “Estou solteiro e muito feliz com esse momento aqui”. Nestes acelerados tempos de rede, Patrícia logo disparou sua versão. “Estou bem. Só que não. Juntas somos mais fortes”, postou, magoada. Passou um dia, e a novela ainda evoluía na avenida, onde Patrícia esbarrou com a humorista Dani Calabresa, que também foi casada com Adnet e alvo de uma traição dele sob os holofotes das ruas. A VEJA, a agora ex, com quem ele tem uma filha de 3 anos, ironizou: “Posso entrar em qualquer reality, não?”. Já o ator desviou do tema, enquanto cantava o sugestivo verso de sua autoria: “O puro suco do fruto do meu amor…”

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880